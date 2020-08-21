В купальнике и сланцах: в Екатеринбурге по Шефской, которую затопило дождем, катаются серфингисты

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В ночь с 20 на 21 августа на Екатеринбург обрушился сильный ливень, который снова затопил улицу Шефскую. Из-за того, что на участке большие проблемы с ливневками, вода просто не может уйти и скапливается.

Только за минувшее утро сразу несколько машин получили гидроудар, после чего ГИБДД временно закрыла проезд. Но, кажется, местные жители решили не отчаиваться и отправились покорять грязные лужи верхом на доске для серфинга.

- Кто-то решил испробовать свою доску для серфинга, а кто-то – нарядиться Джеком Воробьем. Что-то странное происходит, - рассказал подписчик сообщества «Инцидент Екатеринбург» Артем.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Кстати, не так давно депутат Гордумы Дмитрий Сергин опубликовал документы, на которых показано, что из 426 километров дождевой канализации, находящейся на обслуживании Екатеринбурга, в 2019 году отремонтировали только 58 метров.