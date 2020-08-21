Глубинные механизмы преобразований: Tele2 выпустила социальный отчет за 2019 год

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2019 год. В отчетный период компания продолжила развивать социальное предпринимательство в России, сокращать разрыв в освоении цифровых технологий разными поколениями и запускать инновационные для рынка продукты. Тем самым Tele2 способствует улучшению качества жизни миллионов абонентов, содействует обмену информацией и создает равные перспективы для разных пользователей.

Корпоративная социальная ответственность проникает во все аспекты деятельности компании. Социальный отчет описывает, как принципы КСО реализуются в техническом развитии сети, ведении бизнеса, работе с персоналом, региональной деятельности и взаимодействии с фондом «Навстречу переменам». Как бы Tele2 ни переосмысляла свою роль в телекоме, «внимание к социальным проблемам, забота о социальных предпринимателях и просто человеке оставались неизменными», говорится в отчете. Компания соотносит свою деятельность с целями ООН в области устойчивого развития и тем самым вносит вклад в улучшение качества жизни, распространение знаний и создание равных возможностей для членов общества.

В 2019 году Tele2 продолжает социальную миссию компании – преодоление цифрового неравенства и предоставление широким слоям населения доступа к качественным и недорогим услугам связи. Оператор вышел в Ярославскую и Ивановскую области, тем самым замкнув «кольцо» вокруг Москвы. При этом в продуктовом предложении компания фокусируется на запуске инновационных услуг, которые предугадывают ожидания клиентов и точно соответствуют их запросам. Оператор осознает неотделимость комфорта и высокого качества жизни от проникновения цифровых услуг в повседневность. В отчетный период Tele2 провела масштабную кампанию по обучению пожилого населения мобильному интернету и цифровым сервисам. Лекции, путеводители по интернету, образовательное видео направлены на то, чтобы открыть удобство цифрового мира всем пользователям вне зависимости от возраста, места проживания и уровня дохода.

С самого начала работы в России Tele2 поддерживала малый и средний бизнес. Однако сотрудничество с фондом «Навстречу переменам» сделало работу Tele2 сфокусированной на конкретной задаче – развитии социального предпринимательства как инструмента решения социальных проблем детства в регионах. Вместе с фондом Tele2 ежегодно проводит конкурс, выбирает лучших и поддерживает талантливых социальных предпринимателей. Среди новаторских проектов – продвижение инклюзивных театров, разработка приложений для диагностики заболеваний, создание службы поддержки по вопросам детской сексуальной безопасности. В 2019 году в состязании приняли участие более 350 социальных предпринимателей. Пять самых талантливых авторов выиграли конкурс и получили финансовую помощь в размере по 1,2 млн рублей, а также консультационную поддержку сотрудников Tele2 и партнеров фонда.

Фото: предоставлено Tele2

В регионах присутствия Tele2 оказывает помощь талантливой молодежи в достижении целей развития и реализации собственного потенциала, включая поддержку образовательных проектов и профориентацию. Компания запустила новые стипендиальные программы для студентов в различных вузах России: такие проекты состоялись в Воронеже, Костроме, Архангельске, Сургуте, Тюмени, Томске. Компания предлагала студентам крупнейших вузов решить кейсы для улучшения жизни с помощью современных технологий, разработать концепт новых digital-сервисов и попробовать свои силы в телекоме. Tele2 регулярно проводит хакатоны в области data science, что позволяет специалистам реализовать свой потенциал при решении конкретных задач, а компании – привлечь лучших сотрудников.

В регионах Tele2 реализует благотворительные и волонтерские инициативы, которые позволяют людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общественную жизнь. Оператор оказывает благотворительную помощь институциональным учреждениям социальной направленности – детским домам, реабилитационным центрам, клиническим больницам. При этом сотрудники региональных филиалов Tele2 активно участвуют в решении актуальных проблем: организуют сбор средств для домов престарелых, социальных центров и фондов защиты животных, проводят городские субботники, посещают воспитанников детских домов. Масштаб и регулярность участия в таких проектах указывают на системный подход компании к корпоративному волонтерству.

Важной сферой корпоративной ответственности Tele2 является экологическая политика компании. Применяя стратегию предупреждения рисков, оператор уделяет особое внимание экологическим аспектам при техническом развитии сети во всех регионах присутствия. Выход на рынок услуг связи 3G и 4G позднее конкурентов позволил Tele2 повсеместно установить оборудование с большей производительностью и меньшим энергопотреблением – так построена московская сеть Tele2. Вместе с тем оператор с вниманием относится к вопросам повторного применения материалов и способствует популяризации экологически ориентированных инициатив среди своих клиентов. Так, в 2019 году компания запустила масштабный и первый на рынке мобильной связи экологический проект: оператор побуждал абонентов приносить старые телефоны на утилизацию и тем самым развивал привычку к сдаче материалов на вторичную переработку.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Корпоративная социальная ответственность не носит в Tele2 случайного характера. Мы определили четкую стратегию развития КСО, придали этой деятельности системность, интегрировали социальные проекты в продуктовую стратегию, техразвитие и повседневную жизнь компании. Это позволяет нам говорить о том, что вместе с регионами мы запустили глубинные механизмы преобразований. Все наши инициативы – от поддержки предпринимателей фонда до создания честных продуктов или установки базовой станции для эффективной работы поискового отряда – способствуют улучшению мира вокруг. Вместе с тем мы как оператор связи помним о том, что в наших силах предложить удобство цифрового мира всем пользователям. Мы открываем эти возможности пожилым людям, консерваторам и тем, кто живет в отдаленном поселке, но с помощью онлайн-сервисов хочет стирать любые границы. Все это доказывает, что КСО и устойчивое развитие являются частью ДНК компании, тесно связаны с со стратегией и бизнес-целями Tele2».