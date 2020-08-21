Спрятал под водительским ковриком: в Екатеринбурге полицейские поймали наркомана

В Екатеринбурге полицейские поймали наркомана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 19 августа во время дежурства на улице Большой Шарташский каменный карьер наряд ДПС заметил подозрительный автомобиль. При виде полицейских водитель начал значительно нервничать. Во время осмотра машины под водительским ковриком у него нашли полимерный сверток с неизвестным веществом. На место сразу же вызвали следственно-оперативную группу территориального ОВД.

Молодого человека задержали и доставили в полицию для разбирательств и установления личности.

- Им оказался 22-летний и ранее не судимый курьер одного из интернет-магазинов. Впоследствии, согласно проведенному исследованию, было установлено, что в свертке находился наркотик «мефедрон» общей массой 0,89 граммов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

На парня завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотиков без цели сбыта». Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

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