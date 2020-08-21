На здании мэрии Екатеринбурга сменили флаги

В среднем флаги приходится менять раз в два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на здании городской администрации 21 августа 2020 года сменили государственные флаги. В среднем флаги меняют раз в два месяца по мере их выцветания, загрязнения и повреждения.

Старые флаги утилизирует специальная организация Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Флаг поставляется организацией, у которой есть лицензия на изготовление государственной символики. Покупается администрацией на конкурсной основе, - рассказывают в мэрии Екатеринбурга. – Когда флаг приходит в негодность, он снимается и хранится в здании администрации. По мере накопления флагов, их сдают на утилизацию в лицензированные организации. В мусорные баки национальные флаги никто не выбрасывает.

Флаг со временем выцветает и загрязняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что над мэрией развиваются российский триколор, а также флаг города.

21 августа на мэрии обновили триколор Фото: Алексей БУЛАТОВ

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