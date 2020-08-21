От коронавируса погибли еще восемь уральцев

Всего в регионе 396 смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще восемь смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе 396 смертей. Согласно данным регионального оперштаба, в сегодняшнюю сводку попали 124 новых случаев заражения, больше всего – в Екатеринбурге (+41).

Общее число зафиксированных в регионе случаев – 24105.

- Состояние 70 госпитализированных оценивается как тяжелое, 69 из них находятся в реанимации, в том числе 36 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 266. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские врачи сумели вылечить 19383 человека. Только за сутки из больниц выписали 66 пациентов.