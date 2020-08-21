На Урале экс-начальника пожарного караула будут судить за взятку в 50 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, экс-начальника пожарного караула в Североуральске, которого обвиняют в получении взятки. По данным следствия, в июле 2015 года он обнаружил, что начальник караула пожарной части заступил на дежурство пьяным, в связи с чем потребовал от него объяснение и с помощью созданной комиссии зафиксировал этот факт.

- В августе того же года, обвиняемый под угрозой увольнения со службы потребовал от начальника караула взятку в 50 тысяч рублей за незаконное бездействие, связанное с непривлечением указанного сотрудника к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В итоге, опасаясь быть уволенным и лишиться пенсии по выслуге лет, мужчина согласился. В обмен на деньги ему вернули оригиналы документов (объяснение, акт о появлении на работе в пьяном виде и поданный ранее рапорт об увольнении).

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Тем не менее, следователи несколько раз осмотрели место происшествия, допросили ряд свидетелей, провели очные ставки и показания на месте, а также изучили всю служебную документацию. После этого уголовное дело, заведенное на экс-начальника пожарного караула, направили в суд.

- Необходимо отметить, что в отношении начальника караула вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку он добровольно сообщил в правоохранительные органы и даче взятки, - добавили в ведомстве.