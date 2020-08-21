Администрация Екатеринбурга назвала самого богатого чиновника

Самым богатым чиновником в Екатеринбурге стал вице-мэр по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин Фото: Алексей БУЛАТОВ

На официальном портале администрации Екатеринбурга появилась декларация о доходах всех чиновником за 2019 год. И, согласно ей, самым богатым стал вице-мэр по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. За прошедший год он заработал 15,7 миллионов рублей.

В собственности у чиновника – автомобиль Ford Explorer и мотоцикл Harley-Davidson. Кроме того, у него есть земельный участок площадью 1136 квадратных метров и квартира на 60,1 «квадрат», которой владеет его супруга.

Самым низким оказался доход у вице-мэра по политике Екатерины Куземки – 1,4 миллиона рублей. В целом же чиновники заработали по 2,5-3 миллиона рублей.