На Урале за 70 миллионов продают коттедж с видом на озеро и собственным пирсом

Фото: портал N1.RU

В 40 километрах от Екатеринбурга, на берегу озера Таватуй, выставили на продажу трехэтажный коттедж. Территория – 15 соток с баней, зоной отдыха, вольером для собак и двумя гаражами: для машины и для катера. Сам дом – 360 квадратных метров. Его стоимость – 70 миллионов рублей.

- К дому ведет тихая ухоженная улица, что исключает случайных прохожих и проезда чужих машин. Камерная часть поселка с респектабельными соседями, - сообщается в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. – Каждый этаж и комната продуманы до мелочей.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

На первом этаже коттеджа располагается зал для приема гостей, просторная кухня, гостевая комната, которую можно переоборудовать в кабинет. На втором этаже – две спальни, санузел, просторный холл и терраса с видом на озеро. На третьем этаже – спальня, гардероб и санузел.