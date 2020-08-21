ЦК «Орджоникидзевский» ищет юных актеров на Уралмаше

Фото: ЦК Орджоникидзевский
В центре культуры «Орджоникидзевский» сразу две театральные студии объявили набор детей и выпускников школ к началу учебного года.
В театральной студии «ARTist» детям помогают воспитать правильное восприятие искусства, окружающего мира. По сути, это настоящая школа эстетического воспитания.
Занятия в театральной студии помогают выработать инициативность, гибкость, оригинальность, умение брать на себя ответственность.
Фото: ЦК Орджоникидзевский
В программе занятий:
1. Актерское мастерство
2. Сценическая речь
3. Сценическое движение
Возраст участников: от 7 до 16 лет.
Фото: ЦК Орджоникидзевский
Также для всех желающих в возрасте от 17 лет открывает свои двери Театр-студия «ЛИК», где участникам помогают раскрыть творческие таланты.
Записаться в студии можно по телефону: 338-76-76.