ЦК «Орджоникидзевский» ищет юных актеров на Уралмаше

Фото: ЦК Орджоникидзевский

В центре культуры «Орджоникидзевский» сразу две театральные студии объявили набор детей и выпускников школ к началу учебного года.

В театральной студии «ARTist» детям помогают воспитать правильное восприятие искусства, окружающего мира. По сути, это настоящая школа эстетического воспитания.

Занятия в театральной студии помогают выработать инициативность, гибкость, оригинальность, умение брать на себя ответственность.

Фото: ЦК Орджоникидзевский

В программе занятий:

1. Актерское мастерство

2. Сценическая речь

3. Сценическое движение

Возраст участников: от 7 до 16 лет.

Фото: ЦК Орджоникидзевский

Также для всех желающих в возрасте от 17 лет открывает свои двери Театр-студия «ЛИК», где участникам помогают раскрыть творческие таланты.

Записаться в студии можно по телефону: 338-76-76.