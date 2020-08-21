В Екатеринбурге перекрыли движение на улице Шефская

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге снова затопило улицу Шефская. А все из-за обильных дождей, которые прошли в ночь с 20 на 21 августа. За последнюю неделю это уже второй раз, когда машины не могут проехать по улице, буквально утопая в воде. Чуть ранее в администрации Екатеринбурга заявили, что проблема была в заваленных грязью колодцах, в которые должны были стекаться сточные воды.

В этот раз движение по Шефской вновь перекрыли.

- В районе путепровода по улице Блюхера вводятся ограничения для движения автотранспорта в связи с подтоплением проезжей части улицы Шефской. Такие меры приняты до устранения аварии на ливневой канализации, - объяснили в мэрии.

Водителей попросили быть максимально внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

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