У 18 уральцев забрали права из-за плохого здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске, что в Свердловской области, сразу у нескольких водителей забрали права из-за проблем со здоровьем. Дело в том, что 18 местных жителей состоят на учете у врача-нарколога и врача-психиатра с различными диагнозами, входящими в Перечень медицинских противопоказаний к управлению ТС. При этом водительские права ГИБДД им выдала.

- Так, например, один мужчина имеет психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя, синдром зависимости с установлением диагноза, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Мужчина состоит на учете у врача психиатра-нарколога с 2014 года, имеет противопоказания к управлению ТС.

Однако права ему выдали в 2011 году со сроком действия до февраля 2021 года.

После обширной проверки прокуратура обратилась в Североуральский горсуд с требованием забрать у 18 жителей права. Что и было сделано уже в ближайшее время.