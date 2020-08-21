В Екатеринбурге снова затопило Шефскую

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге после сильного ливня снова затопило улицу Шефскую. Напомним, с ней были проблемы еще в понедельник – из-за огромного количества воды машины не ехали, а плыли. В администрации Екатеринбурга объяснили это заваленными грязью колодцами, в которые должна была впадать вода. Прокуратура уже начала проверку.

Вот и сегодня, 21 августа, ситуация повторяется. Видео поделились в сообществе «Инцидент Екатеринбург». По словам очевидцев, некоторые машины получили гидроудар.

- Не тратьте время на пробку на Шефской. Под мост пускают только грузовые и «Газели». Всех остальных разворачивают, - предупреждает подписчик Андрей.

«Комсомолка» запросила информацию в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Нам обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.