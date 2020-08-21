Очаги заражения COVID-19: два магазина в Екатеринбурге поймали на несоблюдении саннорм

Фото: Яндекс.Панорамы

Медицинские организации и специалисты свердловского Роспотребнадзора во время сбора анамнеза у горожан с подозрением на коронавирус устанавливают объекты риска – наиболее часто помещаемые места, в которых они могли заразиться.

В итоге, специалисты обнаружили возможные места – магазины «Перекресток» на улице Тверитина, 45 в Екатеринбурге и «Дикси» на Декабристов, 45.

- В ходе проверок с поверхностей во всех предприятиях торговли были взяты смывы на показатель – РНК коронавируса-2019 – nCoV. Лабораторные исследования определяемый показатель не обнаружили, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. – Однако в складских помещениях с постоянным пребыванием работников в магазине «Дикси» и помещениях с постоянным нахождением посетителей и сотрудников в «Перекрестке» выявлены нарушения санэпидтребований: отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа.

На владельцев указанных магазинов составили административные протоколы и переданы на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга.