Екатеринбурженка, забившая до смерти приемного сына, пробует выйти на свободу

Гила Германская и ее муж Михаил не признали вину. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге стартует апелляция по делу Гилы Германской, которую ранее признали виновной в избиении до смерти приемного сына Никиты.

Как рассказал «КП» супруг осужденной Михаил, адвокаты женщины будут требовать оправдательного приговора.

- То, в чем нас с женой обвиняют, мы не делали. Мы Никиту не убивали! – заявил накануне заседания в Свердловском областном суде Михаил Германский.

Отметим, что уголовное дело Михаила было выделено в отдельное производство. Но пока Чкаловский районный суд не намерен начинать рассматривать материалы. Дело вернули в прокуратуру на доработку.