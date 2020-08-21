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Общество

«Водоканал» в Екатеринбурге оштрафовали на 100 тысяч за плохую дезинфекцию

Основанием для проверки специалистов поступило анонимная жалоба
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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«Водоканал» в Екатеринбурге оштрафовали за плохую дезинфекцию

«Водоканал» в Екатеринбурге оштрафовали за плохую дезинфекцию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора наведались с проверкой в ЕМУП «Водоканал». Основанием для проведения расследования послужила анонимная жалоба местного жителя. Оказалось, что обращение было обосновано – в ходе проверки санврачи нашли грубые нарушения противоэпидемиологических требований, установленных из-за пандемии коронавируса.

- На предприятии некачественно проводится дезинфекция (массовая доля активного дезвещества не соответствует инструкции по проведению работ), отсутствует запас дезсредств, масок, график уборки помещений, умывальники не оборудованы дозаторами для обработки рук кожными антисептиками, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В связи с этим специалисты на юрлицо «Водоканала» составили протокол об административном правонарушении и передали в суд. Который, в свою очередь, оштрафовал предприятие на 100 тысяч рублей.

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