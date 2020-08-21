«Я это, немного с похмелья, и все»: на Урале полицейские поймали пьяного водителя

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Во время патрулирования проспекта Космонавтов в Ивделе, что в Свердловской области, сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ». По всем признакам водитель был пьян. Тогда полицейские остановили машину, за рулем сидел 31-летний местный житель.

- Сотрудникам ДПС водитель пояснил, что в течение дня спиртные напитки не употреблял. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на приборе сотрудников полиции, результат которого показал 1,527 мг/л, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Алкогольное опьянение было установлено.

На вопрос полицейских, пил ли мужчина, он ответил просто: «Я это, немного с похмелья, и все». В итоге, водителя привлекли к административной ответственности за пьяное вождение.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что садиться нетрезвым за руль нельзя. Такое вождение приводит к ДТП с тяжкими последствиями.

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