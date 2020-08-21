Когда в Екатеринбурге закончатся дожди: отвечают синоптики

Екатеринбург снова затопило дождями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вот уже несколько дней подряд непрерывно идет дождь, а в ночь с 20 на 21 августа на город обрушился такой сильный ливень, что центральные улицы (да и не только центральные) ушли под воду. Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, из-за чего Екатеринбург обуяли дожди, и как скоро они закончатся.

По ее словам, за неделю в Свердловской области выпало 1,5-2 месячные нормы осадков (в Екатеринбурге – 166%), а больше всего их набралось в Висиме (больше 2,5 месячных норм). Меньше всего дожди потревожили восток и север области (всего 50-70% месячной нормы).

- Оба циклона обрели свою значимость и активность вблизи Урала и двигались слишком медленно. Именно из-за длительного их воздействия на погоду нашего региона выпало так много осадков, - рассказала Галина Шепоренко. – Плотная облачность и поступление холодного воздуха в тыл циклонов температура теплой первой декады месяца (20,8 градусов) оказалась на 8 градусов выше, чем температура холодной второй десятидневки августа (12,7 градусов).

Циклон уже потихоньку уходит на север УФО, но шлейф дождя на территории региона еще сохраняется. К счастью, в ближайшие дни погода начнет улучшаться, а температура – повышаться: осадков будет меньше. А уже на следующей неделе 24-28 августа ожидается умеренная теплая погода: температура воздуха ночью будет +9…14, днем +19…24.

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