Водитель тоже погиб: в Екатеринбурге у ТЦ «Мега» насмерть сбили пешехода

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В ночь с 20 на 21 августа в Екатеринбурге, у ТЦ «Мега», произошло серьезное ДТП, в котором погибли пешеход и водитель. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в сторону Первоуральска, сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. После этого водитель врезался в проезжавший рядом Mitsubishi, затем иномарка перевернулась.

Удар был таким сильным, что пешеход и водитель Hyundai от полученных травм погибли на месте. Сейчас полицейские устанавливают их личности.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- За рулем Mitsubishi сидел 52-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 14 лет. Он пояснил, что двигался по улице Металлургов в правом ряду со скоростью примерно 60 км/час, неожиданно для него в заднюю часть его автомобиля пришелся удар, после чего его машину отбросило к ограждению, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Причину аварии установят в ходе расследования. Госавтоинспекция еще раз обращается к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать ПДД.