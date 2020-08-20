В Нижнем Тагиле грибнику, заблудившемуся в лесу, пришлось спасаться от медведя на дереве

Фото: Лиза Алерт

Житель Нижнего Тагила 21- летний Дмитрий Медведев 15 августа ушел с другом в лес возле деревни Сизикова. Во время поиска грибных мест молодые люди разминулись. Друг Дмитрия благополучно вернулся домой, а вот его товарища волонтеры и сотрудники полиции пять дней искали в лесу.

Сегодня Дмитрий Медведев смог самостоятельно выйти из леса. Он добрался до заброшенный шахты и сообщил о своем местонахождении родным. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МВД «Нижнетагильское», молодому человеку потребовалась помощь врачей. Во время нахождения в лесу он наткнулся на медведя и залез на дерево, чтобы спастись. Когда опасность миновала, Дмитрий Медведев спрыгнул с дерева и сломал ногу.