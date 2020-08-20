В Екатеринбурге из окна больницы ГКБ № 40 выпал пожилой мужчина

78-летний мужчина разбился насмерть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня вечером в отделении хирургии ГКБ № 40 произошла трагедия. Один из пациентов выпал из окна на четвертом этаже. 78-летний мужчина разбился насмерть. В медицинском учреждении подтвердили смерть мужчины и рассказали, что трагедия произошла в 19:05.

- Коллектив ГКБ 40 скорбит о произошедшем, выражает соболезнования близким погибшего, - прокомментировали случившееся в пресс-службе больницы.

В больнице рассказали, что свидетелями гибели пенсионера стали пациенты, находящиеся в это время в столовой. В следственном комитете также подтвердили гибель пожилого мужчины. Сейчас силовики проводят проверку и опрашивают очевидцев.