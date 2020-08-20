В МЧС снова предупредили уральцев о сильных дождях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в регионе еще на протяжении трех суток. Спасатели МЧС сообщили, что из-за обильных осадков местами возможны подтопления.

- Возможны подтопления низменных участков местности и дорог, осложнение дорожной обстановки, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Спасатели просят уральцев быть внимательными и осторожными, не пренебрегать мерами безопасности и беречь себя. Так, например, в МЧС рекомендуют в непогоду отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Водителям рекомендуют в сильный дождь прекратить движение, включить аварийные огни и переждать непогоду. В случае стремительного пребывания воды необходимо покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Напомним, что из-за сильных дождей подтопление грозит пригороду Нижнего Тагила. Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Жителей в случае осложнения ситуации будут эвакуировать.