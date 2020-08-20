Полеты будут выполняться на самолетах ATR-72-500 вместимостью до 70 пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга в Тюмень вновь начнут летать самолеты. Рейсы между соседними городами с 1 октября начнет выполнять авиакомпания Utair. Об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Улететь в Тюмень можно будет пять дней в неделю. Из столицы Урала самолеты будут вылетать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям запланированы в 22.00, по средам - в 17.50. Обратно из Тюмени вылеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям в 13.20, по вторникам, средам, субботам - в 9.20.

Перелет будет выполняться на самолете ATR-72-500, который вмещает до 70 пассажиров. В Кольцово рассказали, что по итогам 2019 года маршрут Екатеринбург-Тюмень стал одним из самых популярных внутренних региональных направлений. Из аэропорта столицы Урала в центр Тюменской области улетели больше 36 тысяч пассажиров.

Напомним, что авиасообщение между Екатеринбургом и Тюменью было приостановлено в апреле этого года, когда появилась угроза распространения коронавируса.