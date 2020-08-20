В Екатеринбурге обновили экспозицию выставки, посвященную царской семье Николая II

Выставка размещена на третьем этаже культурно-просветительского центра "Царский" Фото: Лев Истомин

В Екатеринбурге отмечают двадцатилетие канонизации императорской семьи Николая II, члены которой вместе с последним российским самодержцем была убиты в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева.

К этому событию в культурно-просветительском центре «Царский» обновили экспозицию выставки, посвященной императорской семье. Также в конце сентября еще одна выставка откроется в Храме-на-Крови, где будет рассказано о периоде от убийства семьи Николая II до канонизации ее членов и Крестных ходов от храма до монастыря Ганина Яма.

Серебряная сумочка княгини Елизаветы Федеровны. Фото: Лев Истомин

- Даже в советские годы люди интересовались историей семьи последнего российского императора. Возле дома инженера Ипатьева люди тайно собирались по ночам, молились. В 1990 году Горисполком передал участок земли, где ранее стоял дом, в собственность епархии. В эти годы интерес к этой теме резко возрос, - рассказывает «КП-Екатеринбург» научный сотрудник Музея святой Царской семьи Валентина Кернер.

Но вернемся к действующей выставке на третьем этаже культурно-просветительского центра. Экспозиция состоит из нескольких разделов, связанных с историческими этапами, с направлениями жизни и деятельности императоров Александра III и Николая II и его семьи.

Медали, о которых подробно рассказано в тексте в правильной очередности. Фото: Лев Истомин

На выставке представлены: нумизматика, предметы быта, военная история императорской армии, подлинники и копии государственных документов, личные вещи императора Николая II и его семьи, великого князя Сергея Александровича и княгини Елизаветы Федоровны.

- На выставке представлены вещи княгини Елизаветы Федоровны: сумочка из серебра 85 пробы, это троекратное серебряное плетение. Иверская икона Божией Матери, изготовленная методом печати по шелку. В 1905 году княгиня основала госпиталь для раненых бойцов русской императорской армии, которые принимали участие в сражениях Русско-японской войны, - рассказывает «КП-Екатеринбург» сотрудница Музея святой Царской семьи Виктория Калмыкова.- В госпитале по распоряжению Елизаветы Федоровны начали выпускать эти иконы, их раздавали раненым. А те их часто пришивали к оборотной стороне своей одежды.

В сентябре в Храм-на-Крови откроется выставка в честь 20-летия с момента канонизации семьи императора Николая II. Фото: Лев Истомин

По словам Виктории Калмыковой, на выставке также представлены несколько уникальных медалей.

- Первая медаль, выполненная из свинцово-оловянного сплава, выпущена в 1985 году, посвящена первой Всероссийской выставке печатного дела, которая проходила в Санкт-Петербурге. Вторая – относится к жетонам, выпущенным по поводу священного коронования государя и государыни. Скорее всего, она изготовлена в частной мастерской. Есть даже медаль за заслуги перед Министерством финансов Российской империи, которую вручали с 1897 году, как правило, за участие в крупных выставках, - рассказывает Виктория Калмыкова. – Есть на выставке деталь, которую вручали лицам мужского и женского пола на помощь в работе «Красного креста». И еще одна медаль, которая не является государственной наградой. Называется она «Гордость России – русский солдат».