На Урале добровольцы восстановят памятник деревянного зодчества

Фото: предоставлено МТС

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов примет участие в реставрации фасада старинного здания в Сысерти, проводимой волонтёрами фестиваля «Том Сойер фест».

Сысерть стала одним из немногих в России и пока единственным в Свердловской области городом, где, несмотря на эпидемические ограничения, в этом году проходит фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров. Дом, который взялись обновить добровольцы, был построен в конце XIX века и принадлежал регенту (руководителю хора) храма Симеона и Анны. После революции здесь размещалась прокуратура, а до 2015 года — семейная библиотека. Это здание уникально тем, что внутри полностью сохранились интерьеры XIX века: расположение комнат, лепнина, двери, печи. За полтора столетия там ни разу не делали перепланировку.

Фото: предоставлено МТС

— Дом, который мы выбрали в этом году, технически восстановить очень сложно — говорит Александр Савичев, куратор Том Сойер феста в Сысерти. — И пусть внешне он кажется почти на 100% сохранным, это не так. Здесь много утраченной резьбы под карнизом и на наличниках, покосилась ограда, рассыхаются двери, есть проблемы во внутреннем дворике. К тому же, в этом году мы не можем позвать столько волонтёров, сколько нам хотелось бы – действуют санитарные ограничения.

Задача добровольцев – максимально сохранить оригинальные деревянные украшения дома. Для этого они вручную, с помощью металлических щёток и строительного фена снимают наслоения старой краски. Когда очистка фасада будет закончена, а утерянные детали резьбы восстановлены, деревянный декор старинного дома обработают антисептиками, загрунтуют и вновь покрасят. Расходные материалы и краску для этих работ предоставит МТС.

Фото: предоставлено МТС

– Компания МТС поддерживает движение Том Сойер Фест во всех городах его присутствия на протяжении уже пяти лет. В 2018 году идея не на словах, а на деле сохранить историческую среду обитания, пришла и к неравнодушным свердловчанам. За это время, благодаря рукам волонтёров и нашей помощи, вторую жизнь обрели два старинных дома в Екатеринбурге, сысертчане берутся за восстановление уже второго памятника деревянного зодчества, подключается Невьянск. Глядя на воссозданную красоту, владельцы других старинных зданий начинают задумываться о том, что сайдинг и стеклопакеты – не единственный способ приспособления старых домов к жизни. – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Работы по восстановлению фасада и ограды дома регента участники Том Сойер фест намерены завершить до конца августа. С 1 сентября 2020 в старинный дом заедет центр внешкольной работы Сысертского городского округа. Запись волонтёров производится на странице фестиваля «Том Сойер Фест» в Сысерти ВКонтакте — vk.com/tsf_sysert