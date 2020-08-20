Самый гордый среди всех: на фестивале «Стенография» в Екатеринбурге выпрямили фонарь

Вот такой объект появился у ККТ "Космос". Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Стенография"

В Екатеринбурге продолжается уличный фестиваль «Стенография» и сегодня, 20 августа в городе появилась новая работа. Арт-оъектом стал обычный уличный фонарь, но необычной формы – художники выпрями металлическую конструкцию у ККТ «Космос».

Авторы работы команда SPEKTR, а сам объект уже прозвали «Гордый фонарь». Все потому что он прямо стоит среди других фонарей.

- Главная мысль работы написана на табличке, установленной рядом с объектом: «Ровно столько, сколько существует человечество, находятся те, кто бросает вызов своему времени. Говорят своё «Да» против миллионов «Нет». Доказывают, что земля круглая, а все люди на ней равны. И когда человечество столкнулось с общей бедой, они не сгибаются под тяжестью обстоятельств, - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Арт-объект стал символом фестиваля. В этом году «Стенография» оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса и потери финансирования. Но организатором удалось провести мероприятие в Екатеринбурге.