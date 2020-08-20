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Организаторы «Ночи музыки» в Екатеринбурге назвали новую дату фестиваля

Провести мероприятие планируют 12 сентября
Юлия СталинаЮлия СталинаЮлияСталина
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Организаторы Ural Music Night пока не могут сказать, кто будет хедлайнерами.

Организаторы Ural Music Night пока не могут сказать, кто будет хедлайнерами.

Фото: Галина Соловьева

«Ночь музыки» в Екатеринбурге все-таки состоится в этом году. Об этом заявили сегодня, 20 августа, организаторы уральского фестиваля. Мероприятие готовят к 12 сентября, но многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

- Мы работаем над тем, чтобы фестиваль в эту дату состоялся. Нам надо получиться все согласования с Роспотребнадзором, властями города и силовиками, - заявил пресс-секретарь «Ночи музыки» Григорий Колмогоров.

Напомним, уральский фестиваль «Ночи музыки» должен был состояться в середине июля, но из-за пандемии его перенесли на 15 августа в День города. И тогда мероприятие не провели.

Организаторы Ural Music Night пока не могут сказать, кто будет хедлайнерами. Со многими артистами придется договариваться еще раз, а кто-то не приедет из-за плотного гастрольного графика.