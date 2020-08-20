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В РПЦ заявили, что не будут применять силу, чтобы выгнать опального отца Сергия из Среднеуральского монастыря

Об этом ее представители сказали на акции, на которой собрались сторонники схиигумена
Данил СвечковДанил СвечковДанилСвечков
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Советник правящего архиерея по правовым вопросам, отец Виктор Явич.

Советник правящего архиерея по правовым вопросам, отец Виктор Явич.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как Екатеринбургская епархия объявила о том, что монахинь Среднеуральского женского монастыря, занятого опальным отцом Сергием, переведут в другие обители, схиигумен объявил «боевую тревогу». В итоге сегодня, 20 августа, у здания епархии собралось несколько десятков сторонников Сергия, среди которых был и актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Они потребовали проведения поместного собора.

Сторонники отца Сергия собрались на акцию в его защиту у здания Екатеринбургской епархии.

Сторонники отца Сергия собрались на акцию в его защиту у здания Екатеринбургской епархии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вскоре к собравшимся вышел представитель епархии. Как рассказал «Комсомолке» Советник правящего архиерея по правовым вопросам отец Виктор Явич, собор вряд ли будет проведен, так как его собирают лишь в исключительных случаях. Он также отметил, что РПЦ не будет применять силу, чтобы выгнать Сергия из обители.

- Договориться с этими людьми невозможно, - говорит Виктор Явич. - Они не признают власть митрополита и решения церковного суда. Сейчас в проповедях схимонаха Сергия антигосударственные лозунги. Это недопустимо. Будет молиться о его вразумлении.