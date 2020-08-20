Пес по кличке Шарик вернулся обратно без хозяина: свердловские полицейские третий день ищут пропавшего грибника

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области ищут пенсионера, который отправился за грибами и больше не вернулся. Пожилой мужчина, 1938 года рождения, пропал недалеко от Качканара 17 августа. По данным регионального МВД, Николай Дурнев в 11 часов ушёл из сада №5 в поселке Именновский.

- Вместе с ним находилась его собака по кличке Шарик. На следующий день вечером пес вернулся домой один без хозяина, что является, безусловно, тревожным знаком. После обращения родственников за помощью личный состав качканарского отдела полиции поднят по тревоге, ведется розыск, - глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Пенсионер был одет в серую куртку, оранжевую кепку с надписью «Евраз», брюки чёрного цвета и кирзовые сапоги. При себе есть трость из металлической трубки.

Всем, кто знает о местонахождении Николая Дурнева, просят сообщить по телефону доверия регионального главка МВД 8-(343)-358-71-61.