Восемь заявлений в секунду: в Екатеринбурге открыли запись детей на кружки и секции

запись детей в кружки будет длиться до 10 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открыли запись детей на дополнительные секции и кружки. Подавать заявление можно было в полночь 20 августа на портале Госуслуг. В администрации города рассказали, что с первых минут екатеринбуржцы начала штурмовать сайт.

- В первые 15 минут портал госуслуг принял 1 тысяча 180 заявлений, из них в АИС «Образование» было передано и зарегистрировано 965 уникальных заявлений (без учёта дубляжей). По данным «Ростелекома», пик подачи заявлений пришёлся на пятую минуту, в этом интервале была зарегистрирована максимальная нагрузка на портал – 8 заявлений в секунду, - сообщили в пресс-службе мэрии.

К утру заявления подали уже 2 тысяч 131 человек. Отметим, прием закончится 10 сентября. Записать ребенка в секцию можно через сайт «госуслуг», Центр муниципальных услуг, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в самих учреждениях дополнительного образования.