В Екатеринбурге начали работать женские консультации

С 20 августа открылись женские консультации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге возобновляется плановые приемы в женских консультациях. С 20 августа открыта предварительная запись в медицинских учреждения. Как завили в горздраве, поток пациентов будет распределена на беременных и пациенток с гинекологическими вопросами. На входе будут стоять дозаторы с антисептиком и бесконтактные термометры.

- Последние данные по состоянию заболеваемости в городе Екатеринбурге новой коронавирусной инфекции показывают устойчивую тенденцию к снижению. Это позволяет возобновить медицинскую помощь в женских консультациях и гинекологических отделениях стационаров муниципальных больниц. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация позволит вернуться к штатному режиму работы всех медицинских учреждений, и пациенты смогут получить необходимую медицинскую помощь в полном объеме, включая плановую, - подчеркнул начальник Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

В больницах также действует масочный режим.