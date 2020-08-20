Где получить Единую социальную карту в Екатеринбурге: отвечает мэрия

Единой социальной картой можно оплатить проезд в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали выдавать Единые социальные карты. Такая карта доступна в двух вариантах: с финансовым приложением и без него. С помощью ЕСК получение мер социальной поддержки существенно упростится. Речь идет о пенсиях, пособиях и других выплат.

Также жители Екатеринбурга теперь могут оплачивать товары, проезд в городском общественном транспорте, услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи, пользоваться программами лояльности крупных торговых сетей.

Многие горожане задаются вопросом: где можно получить Единую социальную карту в Екатеринбурге?

В администрации города говорят, что ЕСК можно оформить за 15 минут и получить в отделениях СКБ-банка на всей территории Свердловской области (вариант с финансовым приложением), а также в сервисных центрах «Е-карты» в Екатеринбурге.

Получить карту можно любой житель Екатеринбурга и Свердловской области в возрасте от 14 лет. Несовершеннолетние могут получить ЕСК с письменного согласия родителей или законных представителей.

По всем вопросам, касающимся Единой социальной карты, работает горячая линия проекта: 8 800 600 06 70.

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