Екатеринбуржец с помощью эвакуатора угнал припаркованный на стоянке автомобиль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге под суд отправили 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в угоне автомобиля. Но не просто угоне, а угоне с использованием эвакуатора. Все произошло в конце марта этого года – знакомый парня заметил припаркованный на улице, возле дома по набережной Рабочей Молодежи, Nissan и предложил тому украсть его. Тот согласился.

Для большей эффективности они разработали план, согласно которому один должен был изготовить поддельные документы на машину, а второй – передать их водителю эвакуатора.

- В один из дней обвиняемый, находясь возле «добычи», позвонил в транспортную компанию и вызвал автоэвакуатор, после чего предъявил его водителю, который не догадывался о происходящем, поддельное свидетельство о регистрации машины, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Водитель осмотрел документы и забрал машину.

После этого молодой человек забрал машину со спецстоянки, нанеся владельцу автомобиля крупный ущерб. В итоге, на него завели уголовное дело и направили в Верх-Исетский суд. Теперь ему грозит до шести лет колонии.