Может быть в церкви: на Урале разыскивают 24-летнего парня с собакой

Фото: пресс-служба МВД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, полиция разыскивает 24-летнего Антона Суркова. С заявлением о его пропаже 18 августа обратился его отец. Он рассказал, что сын работал и жил самостоятельно, но последние несколько месяцев, оставшись без работы, жил вместе с родителями. Не раз отец обсуждал с сыном вопрос о поиске новой работы, но тот ничего не мог себе найти.

А 15 августа молодой человек ушел из дома. И с тех пор не ясно, где он может быть. В тот же день он позвонил отцу, который был в отъезде, и поинтересовался, как у него дела. А когда семья вернулась домой, Антона там не было. Он собрал все свои вещи, забрал собаку породы ягдтерьер и отключил мобильный телефон.

Фото: пресс-служба МВД по Свердловской области

- По словам отца, сын – верующий человек, очень часто посещал церкви на территории Нижнего Тагила, - рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области. – Сотрудники полиции не исключают, что Антон мог попросить приюта у служителей церкви. Сейчас проводится весь комплекс проверочных мероприятий.

Особые приметы: увлекается бегом, носит очки.

Приметы: рост 195 сантиметров, спортивное телосложение.

Если вы вдруг видели где-то Антона или знаете, где он может быть, обязательно позвоните в полицию Нижнего Тагила по телефону: 8(3435)97-64-02, либо в группу розыска 8 (3435) 97-68-59 или на линию 02.