Потоковые лекции будут онлайн: УрФУ начинает работать в «докоронавирусном» режиме

УрФУ начинает работать в «докоронавирусном» режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

УрФУ возвращается к штатному режиму работы с 24 августа. Об этом со ссылкой на ректора вуза Виктора Кокшарова сообщила пресс-служба. Однако планируются некоторые изменения, вызванные неблагоприятной эпидситуацией и коронавирусом в целом.

Так, исключение сделано для сотрудников вуза старше 65 лет – они по-прежнему будут работать «на удаленке». Домой отправят работать и тех, у кого появились симптомы ОРВИ или гриппа. Кроме того, все сотрудники, преподаватели и научные работники на входе в корпуса будут проходить термометрический контроль и будут обязаны носить маски.

А вот студенты с 1 сентября начнут учиться в смешанном режиме: потоковые лекции будут проходить в дистанционном формате, а в корпуса будут допускать только небольшие группы для практических занятий, семинаров и лабораторных работ.