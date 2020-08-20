На свердловских трассах будут ловить водителей-лихачей

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области в ближайшие выходные, начиная с пятницы, инспекторы ГИБДД будут ловить водителей, нарушающих ПДД и выезжающих на встречку. Такие рейды проводятся не просто так – ежедневно в регионе происходят аварии, виной которым становятся выезды на полосу встречного движения.

С начала года на Среднем Урале произошло 185 таких ДТП. В каждой аварии травмы получили два человека, а в каждом третьем случае погиб человек.

- При этом, наиболее тяжелые последствия лобовых столкновений на трассах. Так, на федеральной автодороге «Екатеринбург – Тюмень» с января по июль зарегистрировано 40 аварий, в которых 15 человек погибли и еще 63 получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Всего с начала года инспекторы ГИБДД пресекли больше 11 тысяч нарушений ПДД, связанных с выездом на встречку.