К выходным в Екатеринбург вернется тепло: погода на конец недели

Дожди в Екатеринбурге продолжат идти до конца недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцам, успевшим закутаться в теплые одежды, можно выдохнуть – в Екатеринбург возвращается тепло. К выходным столбики термометров поднимутся до +18. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков из Уралгидрометцентра.

В четверг, 20 августа, на улице еще будет зябко, дождливо и пасмурно. Температура воздуха поднимется до +13…+15. Ветер западный 5-10 м/сек с порывами до 13 м/сек.

В пятницу, 21 августа, будет облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем немного подрастет – до +17. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В субботу, 22 августа, обещают переменную облачность и небольшой дождь, возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до +18. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В воскресенье, 23 августа, будет все также дождливо и пасмурно, но грозы уже не обещают. Воздух прогреется до +19. Ветер северо-западный 3-8 м/сек.