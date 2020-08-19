Батареи станут теплыми в домах уральцев до наступления холодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области могут раньше начать отопительный сезон. Батареи в домах екатеринбуржцев станут теплыми до наступления холодов. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

- Учитывая капризы уральской погоды рекомендуем главам администраций начать процесс запуска тепла заблаговременно, не дожидаясь устойчивых холодов. Особенно это актуально для муниципалитетов с большой протяженностью теплосетей. Главное - здоровье и комфорт уральцев, сказал он.

По словам Николая Смирнова, в первой декаде сентября к включению отопления должен быть готов весь жилфонд, объекты соцкультбыта и коммунальная инфраструктура. Сейчас к включению батарей готовы 74 % многоквартирных домов и более 80 % учреждений социального назначения.

Как напомнил министр, батареи должны стать теплыми в домах уральцев, когда температура ниже восьми градусов будет держаться пять дней подряд. Сейчас в Свердловскую область пришло настоящее осеннее похолодание. По словам синоптиков, в Екатеринбурге зафиксирован температурный режим, который является нормальным для начала октября. Но до начала сентября на Урал еще придет тепло. Уже в выходные температура поднимется до +17…+18.