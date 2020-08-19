Жили с друзьями: двух исчезнувших детей нашли на автомойке в Екатеринбурге

Младших детей уже вернули домой. Фото: предоставлено отрядом "Прорыв"
В Екатеринбурге нашли двух из четырех детей, которые пропали в Арамили и Большом Истоке в период с 15 по 17 августа.
Как сообщили «КП-Екатеринбург», несколько дней назад 15-летняя Полина и 10-летняя Виктория Наумовы, а также 17-летняя Полина и 10-летний Илья Скаредневы ушли из своих домов с разницей в два дня.
Позже выяснилось, что дети были знакомы между собой. А мама одной из девочек даже не обратилась в полицию: дочь пропадала и раньше, нагуляется – вернется, решила женщина. То, что пропал и младший ребенок, мать нисколько не смутило.
После долгих поисков, младших детей удалось вернуть домой. Вечером, 19 августа, их забрали стражи порядка с одной из автомоек в Екатеринбурге. Отбой по поисковой операции не дан, поиски старших девочек 17 и 15 лет продолжаются.
По данным «КП-Екатеринбург», на автомойке работают знакомые старших девочек.
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