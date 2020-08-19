Экс-директору «Титановой долины» и его сообщнику предъявили обвинение

Артемия Кызласова обвиняют в получении взятки в 2,5 миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-директору «Титановой долины» Артемию Кызласову и его сообщнику бывшему замминистру экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову сегодня предъявили обвинение по уголовному делу о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

- По версии следствия, в период с середины 2019 года генеральный директор открытого акционерного общества требовал от представителя подрядной организации взятку в размере 13 миллионов рублей за подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. При этом екатеринбуржец, 1968 года рождения, предложил выступить посредником во взяточничестве (способствовать получению и передаче взятки), - рассказали в следственном комитете.

Напомним, Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова задержали сотрудники УФСБ в кафе на первом этаже бизнес-центра «Высоцкий» сразу после получения взятки в размере 2,5 миллиона рублей. В июле суд выпустил экс-директора «Титановой долины» и его сообщника из СИЗО под денежный залог, но прокуратура оспорила это решение. В итоге фигурантов громкого дела отправили под домашний арест до октября. Артемию Кызласову грозит до 15 лет лишения свободы.

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