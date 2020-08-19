В Свердловской области назвали места, где чаще всего травмируются дети

Родителей просят больше внимания уделять детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов на заседании Совета общественной безопасности сегодня заявил, что в регионе сохраняется высокий уровень травматизма среди детей. По его словам, в первую очередь такая ситуация складывается из-за недосмотра взрослых. Также на заседании Алексей Орлов назвал места, где чаще всего получают травмы юные уральцы.

- В этом году на водоемах области погибло 14 детей. Вызывает серьезное опасение и ненадлежащий надзор за техническим состоянием и эксплуатацией детских аттракционов, спортивных и игровых площадок, расположенных во дворах многоквартирных домов. Остро стоит и вопрос травматизма детей на объектах железной дороги, когда ради шалости они катаются на крышах вагонов, рискуя сорваться вниз или получить удар электрическим током, - отметил исполняющий обязанности главы региона Алексей Орлов.

Как рассказал один из участников заседания - исполняющий обязанности руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Роман Кашин, больше всего происшествий с участием детей происходит на перегонах «Первоуральск - Подволошная» и «Арамиль - Сидельниково». Кроме того, он добавил, что трагедий можно бы было избежать, если бы не было свободного доступа к вагонам, стоящим на станции и взрослые уделяли больше внимания своим детям.

Алексей Орлов после заявления представителя следственного комитета поручил усилить меры безопасности на объектах железной дороги.