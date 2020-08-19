Заглох двигатель: под Екатеринбургом фура улетела в кювет

Фото: скриншот с видео Инцидент Екатеринбург

На Полевском тракте сегодня днем водитель немецкого грузовика Kässbohrer с прицепом не справился с управлением и улетел в кювет. Водитель рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что у него заглох двигатель.

- Во время движения заглох двигатель, и при спуске с горы водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, за рулем грузовика был 37-летний житель Казани, который ехал из Татарстана. Он не пострадал.

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