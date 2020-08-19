Паллиативное отделение ЦГБ №2 Екатеринбурга освободили от ковидных пациентов

Сейчас в отделении проводится дезинфекция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области больницы постепенно возвращаться в штатный, «докоронавирусный» режим работы. Вот и из паллиативного отделения ЦГБ №2 выписали всех пациентов с COVID-19. Сейчас в здании необходимо провести дезинфекцию помещений, а также сделать ремонт первого этажа. Прием первых пациентов начнется 24 августа.

- Последние пациенты этого госпиталя покинули отделение неделю назад. Сейчас в здании проводится санитарная обработка, идет ремонт, - рассказал начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Денис Демидов. – После проверки паллиативное отделение будет готово принимать пациентов.

По его словам, сначала откроется третий этаж на 20 коек, а по мере готовности будут заполняться и другие палаты.

Паллиативное отделение ЦГБ №2 заработало как ковидный госпиталь еще 24 апреля. И за это время в его стенах вылечили 484 человека. При этом паллиативные пациенты обслуживались специальной бригадой отделение, которая осуществила порядка 600 выездов.