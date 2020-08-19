Следственный комитет подключился к поискам пропавших на Урале сестер

Фото: отряд "Прорыв"

Следственный отдел СКР по городу Сысерть организовал проверку по факту пропажи двух сестер. 17 августа 15-летняя Полина Наумова и ее младшая сестра Виктория ушли из дома. По предварительной версии, причиной стала ссора с отцом.

- Личный состав территориального отдела МВД поднят по тревоге. По одной из отрабатываемых версий, дети поссорились с отцом, после чего ушли в неизвестном направлении. Специалисты службы участковых и органов опеки проверяют возможные места их нахождения. На розыск ориентированы все наряды полиции. Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочек, просят сообщить по телефону +7 (343) 358-71-61, - сообщил «КП» пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.