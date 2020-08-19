Свердловский вице-губернатор рассказал о преимуществах Единой социальной карты

Единую социальную карту выдают с 17 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области запущена работа Единой социальной карты, которая объединяет льготы и пособия, а также ряд привычных сервисов, которыми пользуются уральцы.

О преимуществах ЕСК рассказал и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов. По его словам, карта выпущена в двух вариантах: с финансовым приложением и без него.

В первом случае на карту по желанию клиента перечисляют социальные выплаты и пособия, а также пенсию. Карту можно привязать с своей обычной банковской карте, чтобы все финансы были на одном счете.

Единая социальная карта выпускается в двух вариантах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором случае карта объединит полезные приложения: скидки и программы лояльности от партнеров системы. Позже туда добавят право получения лекарств для льготников, льготного детского питания для молодых мам, пропуск в школу.

- Когда все это будет сконцентрировано на одном ресурсе, это будет персонифицированный учет. Мы четко понимаем, кто из наших жителей на какие льготы претендует. Вся информация будет в одной программе, - рассказывает Алексей Орлов. – Это серьезная экономия бюджетных средств. Мы уходим от расходов на доставку денег (пенсий и пособий). Плюсом – программа лояльности от партнеров.

Также сейчас ведется работа над мобильным приложением для Единой социальной карты Свердловской области.

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