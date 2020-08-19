На карьерных самосвалах ЕВРАЗ КГОК внедрены цифровые советчики

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

На пяти карьерных самосвалах ЕВРАЗ Качканарского ГОКа грузоподъемностью 240 тонн внедрены цифровые советчики. Терминалы и датчики фиксируют информацию о технологических параметрах работы машин: расходе топлива, давлении в шинах, температуре двигателя, положении педали газа. Система анализирует данные и выдает рекомендации водителю об оптимальной манере вождения и скоростном режиме для экономии топлива и увеличения срока использования шин.

Данные с привязкой к рельефу поступают на единый сервер для выявления закономерностей расхода топлива в каждой точке карьера. В зависимости от этого подбирается скоростной режим и объем топлива для машины, задействованной в данном месте.

Благодаря новой системе ожидается, что срок эксплуатации шин возрастет на 3%, а экономия затрат на закупку топлива составит не менее 5%. Ожидаемый экономический эффект – 15 млн рублей в год.

Первые результаты проекта станут известны в октябре. В случае высокой эффективности разработки опыт будет тиражирован на других предприятиях ЕВРАЗа.