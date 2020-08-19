В Екатеринбурге ради новой школы собираются снести два дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге собираются снести сразу два дома, расположенных на улице Блюхера, чтобы на их месте построить новую школу - №57А и 57Б. Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, подрядчику за работы заплатят больше 2,6 миллионов рублей.

Новую школу собираются возводить в рамках программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016-2025 годы». Она будет находиться в квартале улиц Уральская – Советская – Блюхера – переулок Парковый.

Согласно проектной документации, школа рассчитана на 550 мест, построить ее планируют к 2021 году.