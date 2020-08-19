На Серовском тракте установили модульный пешеходный переход

Фото: региональное управление автодорог

На Серовском тракте в Свердловской области установили первый надземный пешеходный переход. Он расположен на 22-м километре трассы, рядом с автобусной остановкой, для садов «Солнечный» и «Ветерок».

- Конструкция модульного пешеходного перехода, в отличие от капитального, полностью металлическая и сборная. Это позволяет собрать ее в короткие сроки, а в случае необходимости дает возможность демонтировать переход и перенести его на другое место, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Новые пешеходные переходы оборудованы подъемными площадками для инвалидов и маломобильных групп людей. Подъемная платформа управляется с диспетчерского пульта регионального Управления автодорог.

Всего в этом году до конца октября планируется установить три таких пешеходных перехода. Первый был смонтирован еще в июле на 16-м километре Полевского тракта, еще один будет установлен на 24-м километре Серовского тракта.