Свердловские приставы запустили «горячую линию» для «двойников»

Свердловские приставы запустили «горячую линию» для «должников-двойников» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские приставы запустили «горячую линию» для помощи горожанам, которых ошибочно принимают за должников. Такие случаи могут произойти, если на стадии оформления и предъявления в службу приставов исполнительных производств совпадают персональные данные сразу нескольких граждан.

Если вдруг такая ситуация произошла, нужно придерживаться следующего алгоритма:

Во-первых, сообщить об этом на «горячую линию»: 8 (343) 362-28-50 и предоставить документы, которые смогу однозначно вас идентифицировать – копия паспорта, СНИЛС и ИНН.

Во-вторых, после получения документов, которые подтверждают ошибочную идентификацию, пристав-исполнитель, который возбудил исполнительное производство, должен будет отменить все наложенные ограничения.

В-третьих, если у вас списали деньги или удерживают ошибочно зарплату, пристав-исполнитель должен будет вернуть вам все деньги.

«Горячая линия» для «двойников» действует в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00, по пятницам – с 9:00 до 16:45.