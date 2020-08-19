Связисты ускорили интернет в спальных районах Екатеринбурга

Фото: предоставлено компанией МегаФон

Жителям спальных районов Екатеринбурга добавили скорости в мобильном интернете. Главный акцент был сделан на развивающиеся, густонаселенные места, где в условиях удаленной работы трафик передачи данных за летний период заметно вырос. Академический, Ботаника, Солнечный, Уктус, Шарташ, Вторчермет, Химмаш – здесь инженеры МегаФона запустили новые базовые станции и расширили емкость сети.

«В современных реалиях многие жители мегаполиса стали больше времени проводить дома: работать удаленно, смотреть фильмы и заказывать еду, общаться с родными и коллегами. И, конечно, им потребовалось больше интернета на хорошей скорости. Для этого мы точечно улучшили услуги – только с начала лета запустили и модернизировали свыше 60 базовых станций», - комментирует технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

В Екатеринбурге возможности сети четвертого поколения также были расширены на улицах Белинского (Центр), Викулова и Мельникова (ВИЗ), Шаумяна (Юго-Западный), Решетская (7 ключей), Космонавтов (Эльмаш).

Скорость и надежность 4G стала выше и в других городах Среднего Урала - Арамиль, Асбест, Березовский, Верхняя Тура, Волчанск, Каменск-Уральский, Новая Тура, Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Ревда, Сухой Лог и Среднеуральск. Мобильный интернет также стал еще быстрее в селах и поселках Большое Седельниково, Бобровский, Горный Щит, Дружинино, Зайково, Рефтинский, Шувакиш и другие.