«Лечение оплачивать не стал, машина – дороже»: в Екатеринбурге водитель Mercedes сбил собаку

У собаки ушиб органов и перелом крестца. Фото: Фонд помощи животным

В Екатеринбурге водитель Mercedes сбил собаку на улице Альпинистов. Как рассказали в фонде помощи животным, проезжавшая мимо женщина буквально заставила мужчину помогать раненной дворняжке. Самостоятельно везти собаку на дорогом автомобиле виновник аварии также отказался.

- Вызвали зоотакси. Услуги зоотакси оплатила ,на половину, и позвонила диспетчеру девушка. Мужчина поехал в клинику. Помог продержать собаку. Оплатил вторую половину зоотакси. И все. Оплачивать лечение собаки не стал. Сегодня собака, а завтра? Машина дороже, - пишут зоозащитники.

Собаку назвали Альпик. Рентген показал ушиб внутренних органов и перелом крестца.

Напомним, что под Сысертью задушил кошек на глазах у детей.